Росавиация опровергла скорое открытие аэропортов на юге России

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В Росавиации назвали абсолютным фейком сообщения о скором открытии временно закрытых аэропортов страны.

"Распространяемая в медиа информация о "срочной подготовке к открытию" временно закрытых аэропортов в Центральной России и на юге страны, "сборе заявок на полеты" в них не соответствует действительности", – написал в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он также подчеркнул, что об изменениях в режиме работы данных аэропортов ведомство уведомит официально и заблаговременно.

Росавиация ввела режим ограничения полетов на юге и в центральной части России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Авиакомпаниям было рекомендовано организовывать полеты через Москву, Волгоград, Сочи, Минеральные Воды и Ставрополь.