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22 декабря, 15:02

Транспорт

Кабмин РФ выделил около 39 млрд руб на разработки отечественных автопроизводителей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российское правительство выделило около 39 миллиардов рублей на разработки отечественных автопроизводителей. Об этом сообщает кабмин в своем телеграм-канале.

В сообщении указано, что правительство решило оказать дополнительную поддержку автомобильной отрасли, в связи с чем Фонд развития промышленности получит порядка 39 миллиардов рублей. Большую часть из выделенных денег направят на реализацию ключевых проектов ведущих российских автопроизводителей, также средства отправятся на проведение перспективных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, отмечается там.

Уточняется, что решение о дополнительном финансировании поможет заводам в условиях санкций наработать недостающие компетенции и гарантировать стабильное функционирование конвейерных линий.

Ранее сообщалось, что отечественный автомобиль "Москвич 6" поступил в дилерские центры. Он доступен для тест-драйва и дальнейшей покупки. Как рассказал эксперт по потребительским свойствам завода "Москвич" Анатолий Калицев, машину представят в трех комплектациях с двумя видами двигателей.

Новый "Москвич 6" поступил в продажу в столице

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