В Минтрансе РФ заявили о невозможности применения овербукинга в сфере авиаперевозок

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Применение овербукинга в сфере авиаперевозок невозможно, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта РФ.

"В настоящее время воздушным законодательством возможность применения овербукинга не предусмотрена. Отказ пассажира от перевозки в связи с овербукингом – нарушение прав граждан, и эта позиция подтверждена судебной практикой", – рассказали в ведомстве.

Там также отметили, что летом неявка пассажиров для посадки на борт может составлять 2–4%, что в условиях ограниченности провозных емкостей приводит к искусственному дефициту авиабилетов и повышению их стоимости.

Для проработки приемлемого решения для всех сторон обсуждается вопрос компенсаций и условий их предоставления пассажирам, добавили в Минтрансе РФ.

Ранее компания "Аэрофлот" представила в Минтранс России концепцию изменений в Воздушный кодекс, которые закрепляют возможность купить авиабилет на условиях овербукинга и компенсации пассажирам при отказе компании от авиаперевозки.

Авиакомпания также предложила установить порядок изменений условий договора перевозки, включая информирование пассажиров об изменении условий перевозок, получение их согласия либо отказа на это, предоставление компенсаций, а также порядок возврата провозной платы.