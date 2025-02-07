Минтранс поддерживает увеличение срока запрета на полеты для авиадебоширов до трех лет

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Минтранс России поддерживает инициативу ужесточения ответственности за повторное нарушение правил поведения на борту самолета, включая увеличение срока запрета на полеты для авиадебоширов с одного до трех лет. Об этом заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт в интервью ТАСС.

"Сегодня каждая авиакомпания формирует список авиадебоширов, и, конечно, мы поддерживаем инициативу по увеличению срока с одного до трех лет запрета на авиаперелеты для тех, кто повторно нарушает правила поведения на воздушном судне", – сказал он.

По словам Старовойта, такая мера поможет повысить дисциплину среди пассажиров и улучшит условия на борту самолетов.

Ранее Минтранс России уже поддержал идею создать черный список авиадебоширов, которым могут временно ограничивать авиаперелеты. Такое решение представители ведомства приняли после совещания по вопросу усиления ответственности пассажиров за деструктивное поведение на борту самолетов.

Инициатива предполагает, что авиадебоширам могут ограничивать перелеты на срок от 1 до 3 лет, если они повторно совершат правонарушение. Также предлагается расширить перечень оснований для внесения пассажира в такой реестр.

