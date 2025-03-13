Временные ограничения на полеты сняты в аэропорту Волгограда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Временные ограничения на вылет и посадку самолетов сняты в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Меры начали действовать в 08:00 по московскому времени и были сняты с 09:03. Ограничения накладывались на работу авиагавани для обеспечения безопасности полетов воздушных судов, добавил Кореняко.

Аналогичные меры вводились в аэропорту вечером 12 марта. Они распространялись также на авиагавани Калуги и Саратова. В это время аэропорты не принимали и не отправляли самолеты. Ограничения сняли 13 марта в 02:30 по московскому времени в Саратове, в 06:00 – в Волгограде и в 06:25 – в Калуге.

Однако в 07:45 Росавиация вновь ввела временные ограничения на работу аэропорта Саратова.