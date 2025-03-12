12 марта, 23:47Транспорт
Ограничения введены в аэропорту Волгограда
Фото: 123RF/nkooume
Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в 23:10 по московскому времени.
Такие же ограничения продолжают действовать в аэропортах Калуги и Саратова. Их ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В данный момент все три аэропорта временно не принимают и не отправляют авиарейсы.
Ранее сообщалось, что московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров рейса Москва – Ереван, вылет которого был задержан в столичном аэропорту Внуково.