Ограничения введены в аэропорту Волгограда

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Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в 23:10 по московскому времени.

Такие же ограничения продолжают действовать в аэропортах Калуги и Саратова. Их ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В данный момент все три аэропорта временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

Ранее сообщалось, что московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров рейса Москва – Ереван, вылет которого был задержан в столичном аэропорту Внуково.