Минтранс и Росавиация восстанавливают работу авиатранспортной системы Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Минтранс и Росавиация работают над нормализацией авиатранспортной системы Московского региона на фоне атак украинских БПЛА, ситуация находится на контроле. Об этом заявили в Росавиации по итогам совещания, сообщает РИА Новости.

Работа воздушного транспорта после атаки беспилотников на Москву и другие российские города обсуждалась на совещании под председательством замминистра транспорта РФ Владимира Потешкина. Он призвал авиакомпании и аэропорты усилить работу call-центров.

Около сотни вражеских БПЛА атаковали Московский регион утром 11 марта. Обломки сбитых дронов повредили многоквартирные и частные дома в столице и подмосковных городах.

В результате пострадали 15 человек, из которых трое – дети. Еще три взрослых погибли.

В связи с атакой в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Спустя время они были сняты. Воздушные суда перенаправлялись на запасные аэродромы.

На фоне введенных ограничений аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге принял 13 рейсов, летевших в Москву, а также пять международных.