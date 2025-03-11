Аэропорт Пулково принял 13 рейсов, летевших в Москву

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Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге принял 13 рейсов, направлявшихся в Москву. Об сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей авиагаванью.

В пресс-службе уточнили, что аэропорт работает штатно. В качестве запасного аэропорта он также принял пять международных рейсов.

По данным компании, в настоящее время на вылет задержаны пять рейсов, еще два отменены.

Между тем ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Их ввели из-за массированной атаки украинских беспилотников.

В частности, 10 самолетов уходили из Домодедово на запасные аэродромы. Кроме того, в Шереметьево на запасные аэродромы были перенаправлены 18 бортов.

Около сотни вражеских дронов атаковали Московский регион 11 марта. Обломки сбитых БПЛА повредили многоквартирные дома в Москве, Раменском и Люберцах, а в Домодедове начался пожар на парковке около производственного комплекса "Мираторга".

В результате ЧП пострадали 16 человек, среди которых трое детей. Еще двое взрослых погибли. Следователи установят точные места запуска дронов с украинской территории, детали совершенного теракта и личности причастных.