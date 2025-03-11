Ограничения в работе аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский сняты

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Ограничения на вылет и посадку воздушных судов сняты в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, а также в авиагаванях Нижнего Новгорода и Ярославля. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Аэропорты возобновили работу с 10:15 по московскому времени. Временные ограничения были введены для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – добавил Кореняко.

Ограничения были введены утром 11 марта в связи с массовой атакой беспилотников. В частности, 10 самолетов ушли из Домодедово на запасные аэродромы. Также на фоне мер в Шереметьево на запасные аэродромы были перенаправлены 18 самолетов. В последней авиагавани ограничения тоже сняли.

Сергей Собянин сообщил, что за прошедшую ночь дежурные силы ПВО сбили около сотни беспилотников на подлете к столице. В результате падения обломков дронов повреждены кровля дома на Домодедовской улице и железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово Павелецкого направления МЖД. Аварийные службы уже приступили к восстановлению дома, а движение поездов было возобновлено спустя время.