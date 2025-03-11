Десять самолетов ушли из Домодедово на запасные аэродромы

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Десять самолетов ушли на запасные аэродромы и восемь рейсов задерживаются из-за ограничений в работе Домодедово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

По данным аэропорта, представители авиакомпаний проводят работу с пассажирами. Кроме того, для них в полном объеме выполняются требования федеральных авиационных правил.

Ограничения на вылет и посадку самолетов ввели в столичных аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и подмосковной авиагавани Жуковский утром 11 марта на фоне массированной атаки беспилотников на Москву.

Сергей Собянин сообщал, что за прошедшую ночь силы ПВО сбили около сотни БПЛА. По словам градоначальника, в результате падения обломков одного из сбитых дронов была повреждена кровля дома на Домодедовской улице.

Кроме того, обломками повредилась железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово Павелецкого направления МЖД. В связи с этим составы осуществляли движение с увеличенным интервалом, однако позже движение на направлении было восстановлено.