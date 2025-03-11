Силы ПВО сбили 337 беспилотников ВСУ над регионами России в ночь на 11 марта

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны сбили 337 беспилотников ВСУ над регионами России в ночь на 11 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Из них 91 дрон перехватили над территорией Московской области, 126 ликвидировали над Курским регионом, а 38 – над Брянской областью.

Еще 25 беспилотников сбили в воздушном пространстве Белгородской области, 22 и 10 – над Рязанской и Калужской областями соответственно.

По 8 летательных аппаратов были уничтожены в Липецком и Орловском регионах, 6 – в Воронежской области и 3 над территорией Нижегородской.

При этом в Москве было перехвачено, по последним данным, 73 вражеских дрона. ПВО продолжают отражать атаки, рассказал Сергей Собянин, в то время как соответствующие службы работают на местах происшествий.

Вместе с тем на фоне ЧП временные ограничения ввели в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево, а также Домодедово и Жуковский.