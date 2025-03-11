Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

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Временные ограничения введены на работу подмосковного аэропорта Жуковский и столичной авиагавани Домодедово. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент оба аэропорта временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ночью 11 марта средства ПВО отразили несколько атак вражеских беспилотников, летевших в сторону Москвы. По последним данным, удалось ликвидировать 11 беспилотников в городских округах Домодедово и Раменское.

Сергей Собянин уточнил, что, согласно предварительной информации, на местах падения обломков БПЛА нет разрушений и пострадавших. Специалисты экстренных служб уже работают на местах.