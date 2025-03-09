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Происшествия

Над территорией Рязани уничтожены БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Над территорией Рязани были уничтожены украинские беспилотники. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале.

"Силами ПВО Минобороны над территорией Рязани уничтожены БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет, жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не пострадали", – написал он.

Малков добавил, что на месте падения обломков работают оперативные службы. Материальный ущерб от атаки оценивается.

Ранее в ростовском селе Ряженое загорелся частный дом в результате падения украинского беспилотника. Пострадавших нет, уточнил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

До этого ВСУ обстреляли село Махов Колодезь в Курской области. Повреждения получили 14 домов. У них посечены фасады и выбиты окна, рассказал врио губернатора области Александр Хинштейн.

ВС РФ освободили деревни Орловка и Погребки в Курской области

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