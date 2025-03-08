Четыре украинских БПЛА уничтожены над Воронежской областью

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ ликвидировали четыре украинских дрона над Воронежской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Атака на Воронежскую область была зафиксирована 8 марта в период с 13:30 до 14:00 по московскому времени. При этом, как заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев, никто не пострадал в результате произошедшего. Также не было выявлено разрушений на земле.

В ночь на 8 марта средства ПВО уничтожили и перехватили 31 украинский беспилотник над 4 регионами России. По данным Минобороны РФ, 26 БПЛА были сбиты над Краснодарским краем, три дрона – над Брянской областью и по одному – над Ленинградской и Ярославской областями.

