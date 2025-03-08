Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский БПЛА над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО в ночь на 8 марта уничтожили и перехватили 31 украинский беспилотник над 4 регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

В оборонном ведомстве уточнили, что 26 БПЛА были сбиты над территорией Краснодарского края, три БПЛА – над территорией Брянской области и по одному БПЛА – над территориями Ленинградской и Ярославской областей.

Немногим ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что беспилотники атаковали завод КИНЕФ в регионе. По его словам, в результате падения обломков была повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров. Обошлось без жертв.

До этого, вечером 7 марта, в период с 20:15 до 22:45 по московскому времени, российские средства ПВО отразили очередную атаку ВСУ и уничтожили 43 беспилотника над пятью регионами РФ и акваторией Азовского моря.