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08 марта, 07:46

Происшествия

Беспилотники пытались атаковать завод КИНЕФ в Ленинградской области

Фото: ТАСС/Роман Храмовник

Два БПЛА были уничтожены при отражении атаки на завод КИНЕФ в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

"При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров. Последствия ликвидируются. Работают оперативные службы", – написал он.

Губернатор уточнил, что предприятие атаковали два беспилотника, один из которых был сбит на подлете, а другой – уничтожен над территорией предприятия. По словам Дрозденко, обошлось без жертв.

Ранее, вечером 7 марта, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ ударили шестью реактивными беспилотниками по территории города Стародуб, из-за чего пострадала женщина, получившая осколочные ранения. Кроме того, на территории одного из перерабатывающих предприятий загорелось производственное помещение.

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