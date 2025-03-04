Украинские БПЛА ночью атаковали промышленное предприятие в Сызрани

Фото: телеграм-канал SHOT

Украинские беспилотники в ночь на 4 марта атаковали промышленное предприятие в Сызрани. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

"Сегодня ночью вражескими БПЛА было атаковано одно из сызранских промышленных предприятий", – написал он.

По словам Федорищева, силами ПВО ВС РФ беспилотники были уничтожены, никто не пострадал.

Минобороны России отчиталось, что за последнюю ночь были ликвидированы 18 украинских дронов. Согласно данным ведомства, больше всего беспилотников было уничтожено над Ростовской областью.

В последнем регионе ранее вражеские беспилотники были уничтожены в Красносулинском районе.