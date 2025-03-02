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02 марта, 07:03

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Бастрыкин: более 650 человек погибли от украинских атак в российских регионах

В СК сообщили, что более 650 человек погибли от украинских атак в регионах РФ

Фото: 123RF/tasharo

В результате украинских атак в приграничных и тыловых регионах России погибли 652 мирных жителя, в том числе 23 ребенка. Об этом сообщил ТАСС председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Кроме того, различные ранения получили еще 2 980 человек, из них 169 детей. Глава СК подчеркнул, что следователи расследуют уголовные дела по всем указанным фактам.

Ранее украинские войска с помощью беспилотника атаковали город Грайворон в Белгородской области. При сбросе взрывного устройства с дрона на автомобиль погиб мирный житель.

Еще одна атака ВСУ была зафиксирована до этого в белгородском селе Колыхалино. При ударе украинского дрона по служебному автобусу погиб один человек.

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