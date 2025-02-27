Один человек погиб при атаке беспилотника в белгородском Грайвороне

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ВСУ с помощью беспилотника атаковали город Грайворон в Белгородской области. При сбросе взрывного устройства с дрона на автомобиль погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Мужчина скончался от полученных ран на месте до приезда скорой помощи. Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Еще один человек в результате атаки БПЛА получил множественные осколочные ранения головы, спины, рук и ног. Его доставляют в городскую больницу Белгорода. Более подробная информация о последствиях атаки уточняется.

В ночь на 26 февраля средства противовоздушной обороны ликвидировали 128 украинских беспилотников над российскими регионами. Больше всего дронов было сбито над Краснодарским краем – 83 воздушных цели.

В результате массированной атаки БПЛА в нескольких районах Краснодарского края оказались повреждены жилые дома. Например, в Темрюкском районе выбило стекла в частном доме в станице Старотитаровской. У еще одного дома в поселке Стрелка оказалась повреждена крыша.