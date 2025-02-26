ПВО уничтожила четыре беспилотника над Черным морем

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре беспилотника над акваторией Черного моря около Севастополя. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

По его данным, дроны были сбиты на высоте почти 1,5 километра на значительном расстоянии от берега. Специалисты продолжают контроль обстановки. Глава Севастополя призвал местных жителей сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах.

Ранее вражеский беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в небе над Севастополем. В результате дрон упал в районе проспекта Победы, из-за чего незначительные повреждения получил фасад многоквартирного дома.

Еще одна атака дронов была отражена в нескольких районах Краснодарского края. Обломки БПЛА упали в полях Калининского и Абинского районов. Однако это не привело к возгоранию. Кроме того, никто не пострадал.