Средства ПВО уничтожили за ночь 19 беспилотников над тремя регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО уничтожили за прошедшую ночь 19 украинских беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, больше всего дронов было сбито над Брянской областью – 16 воздушных целей. Два БПЛА были уничтожены над Курской областью и еще один – над Калужской областью.

Ранее вражеский беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в небе над Севастополем. В результате дрон упал в районе проспекта Победы, из-за чего незначительные повреждения получил фасад многоквартирного дома.

Еще одна атака дронов была отражена в нескольких районах Краснодарского края. Обломки БПЛА упали в полях Калининского и Абинского районов. Однако это не привело к возгоранию. Кроме того, никто не пострадал.