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Атакой на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" КТК Украина хотела продемонстрировать свою озлобленность, считает официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее комментарий был опубликован на портале ведомства.

По мнению дипломата, подобные действия показывают беспринципность украинских неонацистов. Захарова указала на необходимость "урезонить" эту группировку.

"Не исключаем, что таким образом нынешнее руководство "незалежной" стремилось продемонстрировать свою бессильную озлобленность растущим в мире пониманием справедливой политики России применительно к конфликту вокруг Украины и необходимости выхода на его завершение при учете российских интересов и реалий на земле", – пояснила она.

Захарова обратила внимание, что ущерб от вражеских действий продолжают оценивать. При этом известно, что атаку осуществили "вооруженные формирования укробандеровской хунты" при помощи западных кураторов, добавила она.

Семь беспилотников атаковали станцию на Кубани 17 февраля. Из-за этого она была выведена из строя. В компании уточнили, что атака была нанесена с временным интервалом, чтобы не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди оперативного персонала станции. В результате никто из сотрудников не пострадал. Кроме того, удалось предотвратить угрозу разлива нефти.

Следователи завели дело о теракте в отношении военных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и ВСУ.