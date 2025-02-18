СК возбудил дело против ГУР Минобороны Украины и ВСУ после атаки на объект КТК

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Следователи завели дело на военных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и Вооруженных сил Украины (ВСУ) после атаки на объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом рассказала пресс-служба компании в беседе с ТАСС.

По данным КТК, военные ГУР МО Украины, ВСУ и иные воинские формирования находились на подконтрольной им территории Украины и атаковали дронами гражданский объект, расположенный на территории РФ. В компании уточнили, что дело возбуждено 17 февраля по статье "Теракт".

Семь дронов, которые были начинены взрывчатками и металлическими поражающими элементами, атаковали нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Кропоткинская" КТК на Кубани 17 февраля. Из-за этого станция была выведена из строя.

В компании уточнили, что атака была нанесена с временным интервалом, чтобы не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди оперативного персонала станции. В результате никто из сотрудников не пострадал. Кроме того, удалось предотвратить угрозу разлива нефти.

Все акционеры международного консорциума, включая представителей компаний из США и Европы, были извещены о произошедшем. Работу "Кропоткинской" на фоне атаки пришлось приостановить, поэтому транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск происходила на сниженных режимах перекачки, минуя НПС.

