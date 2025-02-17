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17 февраля, 12:00

Происшествия

Нефтеперекачивающая станция КТК подверглась атаке БПЛА

Фото: 123RF/boscorelli

БПЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на Кубани, вследствие чего она была выведена из строя, сообщили в пресс-службе КТК.

"Террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами", – уточнили пресс-службе.

Атаку произвели с временным интервалом, чтобы, как подчеркнули в компании, не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди оперативного персонала станции.

Однако никто из сотрудников не пострадал. Кроме того, слаженной работой они предотвратили угрозу разлива нефти.

Из-за приостановки работы "Кропоткинской" транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя НПС, пояснили в пресс-службе.

В данный момент к месту ЧП выехала группа руководства во главе с генеральным директором Николаем Горбанем. Они проведут оценку ущерба и определят время восстановления работоспособности станции.

"Все акционеры международного консорциума, включая представителей компаний из США и Европы, извещены о террористической атаке на гражданский объект средствами БПЛА и его результатах", – добавили в компании.

Ранее в результате артиллерийского удара ВСУ по Запорожской теплоэлектростанции (ТЭС) было критически повреждено энергетическое оборудование. От электроснабжения были отключены более 50 тысяч абонентов в городе Энергодаре, а также в Каменка-Днепровском и Веселовском муниципальных округах.

До этого Украина атаковала колонну с российскими военными и экспертами секретариата МАГАТЭ в Запорожской области и сорвала их ротацию на Запорожской АЭС.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил следы ударов дронов по Курской АЭС

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