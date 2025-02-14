Энергетическое оборудование повреждено при ударе ВСУ по Запорожской ТЭС

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Украинские военные ночью нанесли артиллерийский удар по Запорожской теплоэлектростанции (ТЭС). В результате обстрела критически повреждено энергетическое оборудование, сообщили в телеграм-канале Минэнерго Запорожья.

На данный момент от электроснабжения отключены более 50 тысяч абонентов в городе Энергодаре, а также в Каменка-Днепровском и Веселовском муниципальных округах. Жертв и пострадавших среди персонала ТЭС и мирных жителей нет.

В Минэнерго призвали граждан сохранять спокойствие. Специалисты в усиленном режиме работают над восстановлением электроснабжения.

Ранее Украина атаковала колонну с российскими военными и экспертами секретариата МАГАТЭ в Запорожской области и сорвала их ротацию на Запорожской АЭС.

Кроме того, ВСУ атаковали при помощи БПЛА автомобильную стоянку в Энергодаре. Расстояние до первого реактора Запорожской АЭС составляло не более 300 метров.

В МИД подчеркнули, что Россия приложит все усилия для нейтрализации угроз ЗАЭС со стороны Украины, а также продолжит работать с МАГАТЭ и обеспечит безопасность пребывания его представителей на станции.