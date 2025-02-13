Минобороны РФ показало кадры ударов ВСУ по автоколонне МАГАТЭ

Министерство обороны России подтвердило нанесение Украиной ударов с помощью дронов и артиллерии по автоколонне с экспертами МАГАТЭ для того, чтобы помешать плановой ротации на Запорожской АЭС. Соответствующие кадры были опубликованы пресс-службой ведомства.

Министерство напомнило, что ротация должна была состояться 5 февраля, однако в тот день она тоже была сорвана Вооруженными силами Украины (ВСУ). Как сообщает ведомство, 12 февраля ротация экспертов МАГАТЭ не произошла по вине украинской стороны, которая 12 раз ударила по автоколонне рабочей группы Минобороны РФ, обеспечивающей безопасность экспертов агентства.

"Всего противник произвел 12 воздействий по колонне машин рабочей группы Минобороны России, обеспечивающей встречу и безопасность экспертов МАГАТЭ (4 артиллерийских, 3 минометных, 5 FPV-дронов)", – уточнили в ведомстве.

В результате машины были повреждены из-за обстрелов.

"Со своей стороны военное ведомство России полностью выполнило все обязательства по обеспечению безопасности и созданию "режима тишины" в районе проведения ротации экспертов МАГАТЭ", – добавило министерство.

ВСУ 12 февраля атаковали колонну с российскими военными и экспертами секретариата МАГАТЭ в Запорожской области, сорвав ротацию специалистов на ЗАЭС. Представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Киев подобными действиями вновь продемонстрировал свою недоговороспособность и террористическую сущность.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси добавил, что ротация экспертов агентства на ЗАЭС была отменена из-за "интенсивной военной активности в регионе". Он уточнил, что ведет переговоры с обеими сторонами, чтобы гарантировать безопасность сотрудников агентства и обеспечить их постоянное присутствие на ЗАЭС.

