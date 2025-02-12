Гросси сообщил об отмене ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС из-за военной активности

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Ротация группы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС была отменена из-за "интенсивной военной активности в регионе". Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

"Совершенно неприемлемо, что безопасность наших сотрудников ставится под угрозу таким образом", – приводятся его слова на сайте МАГАТЭ.

Гросси выразил сожаление из-за отмены ротации сотрудников агентства, которые выполняют жизненно важную работу на ЗАЭС и помогают "предотвратить ядерную аварию" в условиях конфликта.

Глава МАГАТЭ добавил, что ведет переговоры с обеими сторонами, чтобы гарантировать безопасность сотрудников агентства и обеспечить их постоянное присутствие на ЗАЭС.

Ранее сообщалось, что Украина атаковала колонну с российскими военными и экспертами секретариата МАГАТЭ в Запорожской области и сорвала их ротацию на Запорожской АЭС.

Кроме того, ВСУ атаковали при помощи БПЛА автомобильную стоянку в Энергодаре. Расстояние до первого реактора Запорожской АЭС составляло не более 300 метров.

В МИД подчеркнули, что Россия приложит все усилия для нейтрализации угроз ЗАЭС со стороны Украины, а также продолжит работать с МАГАТЭ и обеспечит безопасность пребывания его представителей на станции.