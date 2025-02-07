"Росатом" указал на растущие риски для ядерной безопасности Курской АЭС

Фото: телеграм-канал "Курская АЭС"

Риски для ядерной безопасности Курской АЭС растут из-за атак ВСУ, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Это десятки сбитых дронов, ракет на подлетах или в сторону Смоленской атомной электростанции", – цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что это требует соответствующих действий от "Росатома" и реакции МАГАТЭ.

Вместе с тем увеличивается количество атак и на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), отмечал ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Поэтому, по его словам, ситуация характеризуется как тревожная.

5 января ВСУ попытались атаковать ЗАЭС и Энергодар при помощи восьми беспилотников. Средства ПВО уничтожили все БПЛА, но при падении одного из сбитых дронов произошел его взрыв и возгорание на крыше учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС.

В ответ на ЧП Россия потребовала от международного сообщества, включая МАГАТЭ, осудить атаки Украины по объектам ядерно-энергетической инфраструктуры РФ.

В ноябре прошлого года Минобороны России предоставило слайды из доклада Государственной службы Украины по ЧС по плану захвата Курской АЭС. Отмечается, что для захвата станции планировалось задействовать 20 тысяч военных, 27 танков, 50 единиц бронетехники, 30 единиц ствольной артиллерии и пять установок РСЗО.