Захарова: РФ призвала мировое сообщество отреагировать на атаки Киева по ядерным объектам

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россия потребовала от международного сообщества, включая МАГАТЭ, осудить атаки Украины по российским объектам ядерно-энергетической инфраструктуры. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.

"Обезумевший режим готов принести в жертву своей преступной политике, устроив катастрофу на нашей крупнейшей атомной электростанции – Запорожской АЭС (ЗАЭС)", – отметила дипломат.

Она также выразила надежду на то, что у западных спонсоров украинского президента Владимира Зеленского хватит духу "призвать его к порядку" хотя бы из чувства самосохранения.

Захарова ожидает объективной реакции руководства МАГАТЭ на атаки Киева, которые происходили на глазах находящихся на ЗАЭС специалистов агентства 5 января. Она считает, что организация давно должна была указать Украине на недопустимость атак по Запорожской АЭС, а также по другим российским атомным электростанциям.

5 января Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Запорожскую атомную электростанцию и Энергодар при помощи восьми беспилотников. Средства ПВО уничтожили все беспилотные летательные аппараты.

Однако при падении одного из сбитых дронов произошел его взрыв и возгорание на крыше учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС. Обошлось без пострадавших и разрушений. Случившееся не отразилось на радиационной обстановке.

