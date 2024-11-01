Микротрещина на оборудовании реактора ЗАЭС устранена

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Микротрещина на оборудовании реактора Запорожской атомной электростанции устранена, рассказал руководитель АЭС Юрий Черничук. Оборудование возобновит работу после проверки плотности, добавил он.

"Не произошло ничего экстраординарного. Любое оборудование имеет свойство периодически выходить из строя. Микротрещина, которая была обнаружена на трубопроводе – это процесс, который сопровождает эксплуатацию блоков. Все мероприятия были выполнены", – передает РИА Новости его слова.

При этом никаких нарушений безопасности допущено не было, как и выхода радиоактивных веществ.

Ранее специалисты выявили утечку воды на одном из реакторов Запорожской АЭС. Неполадки обнаружили в системе поддержки насоса теплоносителя реактора. Для проведения ремонта необходимо было снизить давление в первом контуре до атмосферного уровня.

Никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности не было, отметили в МАГАТЭ. Сотрудники организации продолжат внимательно следить за ситуацией. В агентстве также сообщили, что специалисты, размещенные на АЭС, продолжают слышать звуки взрывов каждый день.

