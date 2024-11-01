МАГАТЭ сообщило об утечке воды на одном из реакторов ЗАЭС

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Специалисты выявили утечку воды на одном из реакторов Запорожской АЭС (ЗАЭС). В данный момент на месте ведутся ремонтные работы. Об этом сообщается на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Утечка была обнаружена 29 октября в системе поддержки насоса теплоносителя реактора. Для проведения ремонта необходимо было снизить давление в первом контуре до атмосферного уровня. В данный момент продолжается радиографическая проверка сварных швов.

Никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности не наблюдается, отметили в МАГАТЭ. Сотрудники организации продолжат внимательно следить за ситуацией.

В агентстве также сообщили, что специалисты, размещенные на АЭС, продолжают слышать звуки взрывов каждый день.

По данным местных властей, Запорожская атомная электростанция находится в рабочем состоянии. Тем не менее перед ее запуском необходимо восстановить разрушенную обстрелами ВСУ инфраструктуру в ее окрестностях.

В середине октября российские войска отразили атаку украинских дронов на город – спутник Запорожской АЭС Энергодар. Были сбиты две цели, повреждений и пострадавших нет. Предварительно, главной целью атаки могла быть подстанция Луч, снабжающая город электроэнергией.