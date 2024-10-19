Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) находится в рабочем состоянии. Тем не менее, перед ее запуском необходимо восстановить разрушенную обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ) инфраструктуру в ее окрестностях, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

В интервью ТАСС он подчеркнул, что запуск станции являет вопросом нескольких месяцев. По словам главы региона, украинские силы разрушают инфраструктуру АЭС ствольной артиллерией, как только ее начинают восстанавливать.

"Естественно, снаряды пока еще сбивать не научились. Ракету можно сбить, дрон можно сбить, а снаряд пушечный, артиллерийский – нет пока. Поэтому мы не можем восстанавливать инфраструктуру и запускать этот ядерный объект, потому что если он будет работать, он будет представлять собой угрозу", – пояснил Балицкий.

При этом до начала работы ЗАЭС не представляет никакой опасности, отметил он.

В данный момент Россия контролирует ядерную безопасность ЗАЭС, поэтому захват станции украинскими десантниками не представляется возможным.

При этом международное агентство по атомной энергии рекомендовало не запускать реакторы Запорожской АЭС, пока конфликт угрожает ядерной безопасности станции.