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У Москвы имеется достоверная информация о том, что спецслужбы Запада готовили диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Украины для провокаций на российских АЭС. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на неформальной встрече Совбеза всемирной организации.

"Западные спецслужбы, в первую очередь британская MИ6, систематически готовили украинские диверсионно-разведывательные группы для организации провокаций на атомных электростанциях в России", – приводит РИА Новости слова Небензи.

Эксперты МАГАТЭ ранее заявляли о практически ежедневных взрывах в районе Запорожской АЭС. Отмечалось, что ситуация с ядерной защитой и безопасностью на ЗАЭС остается крайне неустойчивой.

Украина, вторгаясь на территорию Курской области, планировала захватить и заминировать Курскую АЭС, сообщал глава СВР Сергей Нарышкин. По его мнению, если бы ВСУ смогли воплотить этот план в реальность, то Европе грозила бы экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с Чернобыльской.