Сотрудника Запорожской АЭС обвинили в покушении на членов МАГАТЭ

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Инженер цеха тепловой автоматики и измерений Запорожской АЭС Сергей Потынга обвиняется в покушении на сотрудников Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) по заданию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, сообщает ТАСС.

По информации источника в правоохранительных органах, неустановленный сотрудник украинской разведки довел до Потынги замысел совершения теракта. В частности, он должен был устроить взрыв 25–26 мая 2023 года на производстве на территории Запорожской АЭС.

В результате планировалось нанести максимальный ущерб, вплоть до причинения смерти сотрудникам МАГАТЭ, присутствующим на ЗАЭС. Целью такого плана была дискредитация России перед международным сообществом и, как следствие, получение Украиной поддержки и финансирования от мирового сообщества в боевых действиях, уточнил собеседник агентства.

Потынгу обвиняют в участии в террористическом сообществе, покушении на совершение террористического акта и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Российские войска 15 октября отразили атаку украинских дронов на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Сбиты две цели. Повреждений и пострадавших нет. По предварительным данным, главной целью атаки могла быть подстанция Луч, снабжающая город электроэнергией.

Неизвестные 4 октября в Энергодаре подорвали машину начальника группы пропусков Службы безопасности Управления обеспечения безопасности ЗАЭС. Под припаркованный у дома на бульваре Каштанова автомобиль была заложена самодельная взрывчатка.

Убийство сотрудника ЗАЭС является бесчеловечным терактом, заявил глава предприятия Юрий Черничук. Близким жертвы пообещали оказать поддержку. Также будут обеспечены все условия для безопасности работников ЗАЭС и жителей Энергодара.