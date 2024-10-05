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05 октября, 17:15

Происшествия

Город-спутник ЗАЭС Энергодар остался без света

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Аварийное отключение электроэнергии произошло в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации.

Причиной тому некие неполадки за пределами Энергодара. Сейчас специалисты выясняют причины отключения.

Ранее украинские войска ударом из артиллерии уничтожили трансформатор подстанции "Радуга" в городе, а чуть позже высоковольтная линия энергоснабжения 330 киловольт "Ферросплавная-1" вновь отключилась на ЗАЭС.

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