05 октября, 17:15Происшествия
Город-спутник ЗАЭС Энергодар остался без света
Фото: ТАСС/Александр Полегенько
Аварийное отключение электроэнергии произошло в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации.
Причиной тому некие неполадки за пределами Энергодара. Сейчас специалисты выясняют причины отключения.
Ранее украинские войска ударом из артиллерии уничтожили трансформатор подстанции "Радуга" в городе, а чуть позже высоковольтная линия энергоснабжения 330 киловольт "Ферросплавная-1" вновь отключилась на ЗАЭС.