Город-спутник ЗАЭС Энергодар остался без света

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Аварийное отключение электроэнергии произошло в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации.

Причиной тому некие неполадки за пределами Энергодара. Сейчас специалисты выясняют причины отключения.

Ранее украинские войска ударом из артиллерии уничтожили трансформатор подстанции "Радуга" в городе, а чуть позже высоковольтная линия энергоснабжения 330 киловольт "Ферросплавная-1" вновь отключилась на ЗАЭС.

