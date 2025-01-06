ВСУ попытались атаковать Запорожскую АЭС при помощи восьми дронов

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ВСУ предприняли попытку атаковать Запорожскую атомную электростанцию и Энергодар при помощи восьми беспилотников. Очередная провокация со стороны Украины произошла 5 января, сообщает министерство обороны РФ в своем телеграм-канале.

"Средствами противовоздушной обороны все беспилотные летательные аппараты уничтожены. При падении одного из сбитых дронов произошел его взрыв и возгорание на крыше учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС", – уточняется в публикации.

При этом обошлось без пострадавших и разрушений, добавили в ведомстве. Случившееся не отразилось на радиационной обстановке. Специалисты на станции продолжают выполнять свои обязанности в обычном режиме.

Ранее была выявлена утечка воды на одном из реакторов Запорожской АЭС. Неполадки обнаружили в системе поддержки насоса теплоносителя реактора. Для проведения ремонта необходимо было снизить давление в первом контуре до атмосферного уровня.

Никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности не было, отметили в МАГАТЭ. Сотрудники организации продолжат внимательно следить за ситуацией. В агентстве также сообщили, что специалисты, размещенные на АЭС, продолжают слышать звуки взрывов каждый день.

