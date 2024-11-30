ВСУ обстреляли Энергодар

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ВСУ нанесли несколько ударов по Энергодару. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Он уточнил, что прозвучало не менее пяти прилетов.

"Энергодар под огнем боевиков ВСУ. Нацисты бьют по главному городу энергетиков Запорожья из ствольной артиллерии", – сообщил Рогов.

В Энергодаре проживают сотрудники Запорожской АЭС, а также их семьи.

Ранее сообщалось, что высоковольтная линия энергоснабжения 750 киловольт "Днепровская" отключилась на Запорожской АЭС действием автоматики.