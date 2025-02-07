Глава МАГАТЭ Гросси: количество атак на ЗАЭС растет, ситуация остается тяжелой

Фото: телеграм-канал "ЗАЭС. Официально"

Количество атак на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) только увеличивается, поэтому ситуация оценивается как очень тяжелая. Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам встречи с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым в Москве, передает РИА Новости.

Гросси заявил, что о росте количества атак на ЗАЭС организация указывает в каждом отчете, однако не уточняет конкретную цифру. Несмотря на это, МАГАТЭ и Россия продолжат работу по обеспечению безопасности на станции.

"Ситуация беспрецедентная, как я говорил, на крупнейшей электростанции Европы, находящейся прямо в центре боевых действий", – отметил он.

Однако глава МАГАТЭ подчеркнул, что усилия организации и российской стороны нацелены на то, чтобы предотвратить ядерную катастрофу с серьезными последствиями. В связи с этим Гросси назвал важными переговоры с Лихачевым для продолжения обеспечения безопасности на ЗАЭС.

5 января Вооруженные силы Украины приняли попытку атаковать ЗАЭС и Энергодар при помощи восьми беспилотников. Средства ПВО уничтожили все беспилотные летательные аппараты.

Однако при падении одного из сбитых дронов произошел его взрыв и возгорание на крыше учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС. Обошлось без пострадавших и разрушений. Случившееся не отразилось на радиационной обстановке.

Тогда Россия потребовала от международного сообщества, включая МАГАТЭ, осудить атаки Украины по российским объектам ядерно-энергетической инфраструктуры. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, организация давно должна была указать Украине на недопустимость атак по ЗАЭС.

