МИД РФ осудил атаку Киева на экспертов МАГАТЭ при посещении Запорожской АЭС

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

МИД РФ осудил удары украинских военных по машине, которая была использована для перевозки экспертов Секретариата МАГАТЭ во время их ротации на Запорожской АЭС 10 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, около 15:00 Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по машине МАГАТЭ, которая использовалась для транспортировки экспертов Секретариата МАГАТЭ. Уже в 16:37 была атакована российская автомобильная колонна, ехавшая из населенного пункта Каменское после доставки сотрудников агентства к линии боевого соприкосновения.

В министерстве указали на полное пренебрежение киевским режимом гуманитарным правом и договоренностями, а также на неуважение украинских властей к сотрудникам МАГАТЭ. Кроме того, ведомство разделяет возмущение руководства агентства в связи с подобными действиями Киева, которые не только угрожают безопасности российских ядерных объектов, но и подвергают опасности сотрудников организации и задействованных в ротации экспертов российских военных.

"Творя все более чудовищные преступления, Владимир Зеленский (президент Украины. – Прим. ред.) и те, кто его поддерживает, не считаются ни с последствиями, ни с международным мнением, по сути, отвергая само понятие и принципы ядерной и физической ядерной безопасности, которые приносятся ими в жертву своим амбициям", – отметили в МИД РФ.

Ведомство считает, что киевский режим подобными атаками пытается организовать провокацию перед созванной по его инициативе 12 декабря внеочередной сессией Совета управляющих МАГАТЭ. В связи с этим министерство попросило у США, Британии и их союзников прекратить оказывать помощь киевскому режиму и принять меры для привлечения к ответственности виновных.

Ранее ВСУ при помощи беспилотника атаковали гражданский автомобиль в городе Приволье в ЛНР. В результате погибли два человека. В администрации Лисичанска уточнили, что погибший Владимир Молодык являлся сотрудником администрации и помогал в восстановлении жизнедеятельности в округе.

