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12 февраля, 12:36

Происшествия

ВСУ атаковали автостоянку в 300 метрах от реактора ЗАЭС

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Украинские войска атаковали при помощи БПЛА автомобильную стоянку в Энергодаре. Расстояние до первого реактора Запорожской АЭС составляет не более 300 метров, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

В связи с этим глава области попросил местных жителей сохранять спокойствие и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки в городе.

"Работает ПВО", – добавил глава региона.

11 февраля система безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) отключила высоковольтную линию энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1". Нужды ЗАЭС запитаны от линии 750 кВ "Днепровская". Нарушения пределов или условий безопасности не обнаружены. При этом персонал атомной электростанции готов к реагированию.

Между тем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил ситуацию на Запорожской АЭС. По его словам, количество атак на станцию только увеличивается. Несмотря на это, МАГАТЭ и Россия продолжат работу по обеспечению безопасности на станции.

Глава "Росатома" назвал ночную атаку на ЗАЭС выходом на новый уровень атомной агрессии

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