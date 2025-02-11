Система безопасности ЗАЭС отключила высоковольтную линию энергоснабжения

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Система безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) отключила высоковольтную линию энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", передает официальный телеграм-канал атомной электростанции.

Отмечается, что нужды ЗАЭС запитаны от линии 750 кВ "Днепровская". Нарушения пределов или условий безопасности не обнаружены. При этом персонал атомной электростанции готов к реагированию.

"Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений", – говорится в публикации.

Кроме того, пресс-служба Запорожской АЭС напомнила, что в настоящий момент блоки атомной электростанции остановлены и находятся в состоянии "холодный останов".

Между тем количество атак на ЗАЭС увеличивается, отмечал ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Поэтому, по его словам, ситуация характеризуется как тревожная.

5 января ВСУ попытались атаковать ЗАЭС и Энергодар при помощи восьми беспилотников. Средства ПВО уничтожили все БПЛА, но при падении одного из сбитых дронов произошел его взрыв и возгорание на крыше учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС.

В ответ на ЧП Россия потребовала от международного сообщества, включая МАГАТЭ, осудить атаки Украины по объектам ядерно-энергетической инфраструктуры РФ.