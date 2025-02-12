Захарова: РФ приложит все усилия для нейтрализации угроз ЗАЭС со стороны Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россия приложит все усилия для нейтрализации угроз Запорожской АЭС (ЗАЭС) со стороны Украины, а также продолжит работать с МАГАТЭ и обеспечит безопасность пребывания его представителей на станции. Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой опубликовано на сайте ведомства.

Она сообщила, что перенесенная на 12 февраля ротация экспертов Секретариата МАГАТЭ на ЗАЭС не состоялась из-за того, что Украина отказалась пропустить экспертов Агентства. Они должны были заменить коллег еще в начале февраля.

Российская сторона подготовилась к проведению ротации и обеспечила безопасность специалистов и их сопровождающих, а также разработала схему перемещений. Кроме того, Россией были проведены необходимые инженерно-технические работы, после чего группа была направлена на точку встречи экспертов МАГАТЭ, отметила дипломат.

Ротация началась утром 12 февраля в штатном режиме. Однако затем движение представителей Агентства было заблокировано Вооруженными силами Украины, подчеркнула Захарова.

"Российские военные несколько часов ожидали экспертов Секретариата МАГАТЭ в условленном месте под ударами украинских БПЛА и угрозой обстрела, но специалисты Агентства так и не появились. Ввиду того, что положение дел в районе встречи ухудшалось и создавались недопустимо высокие риски, <...> было принято решение об отзыве российской группы обеспечения ротации", – рассказала представитель ведомства.

Когда колонна российской стороны с военными и специалистами МАГАТЭ возвращалась, она подверглась атаке с воздуха и минометному огню. В то же время, по словам Захаровой, произошла атака ВСУ на ЗАЭС при помощи БПЛА.

В составе 27-й группы наблюдателей МАГАТЭ на станцию должны были прибыть четыре специалиста, уточнила пресс-служба станции. Они планировали оценить уровень безопасности эксплуатации станции и ее физической защиты.

"Наша совместная задача с МАГАТЭ – обеспечение безопасной работы инспекторов Агентства на станции – из-за провокаций противника находится под постоянной угрозой", – добавила пресс-служба.

В свою очередь, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что военная комендатура субъекта и Росгвардия обеспечили безопасность специалистов Агентства.

"Надеюсь, что специалисты МАГАТЭ в очередной раз смогли оценить "адекватность" киевских властей, которых они так усиленно защищают на европейских трибунах", – написал он в телеграм-канале.

ВСУ атаковали автомобильную стоянку в Энергодаре днем 12 февраля. Расстояние до первого реактора Запорожской АЭС составляет не более 300 метров, отмечал губернатор.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил ситуацию на Запорожской АЭС. По его словам, количество атак на станцию только увеличивается. Несмотря на это, МАГАТЭ и Россия продолжат работу по обеспечению безопасности на станции.

Между тем 11 февраля система безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) отключила высоковольтную линию энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1". Нужды ЗАЭС были запитаны от линии 750 кВ "Днепровская".