12 февраля, 15:39Происшествия
Женщина погибла при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Женщина погибла после удара украинского дрона в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Беспилотник атаковал автомобиль в селе Мокрая Орловка. От полученных ранений женщина скончалась на месте.
"Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе. От всех жителей области выражаю самые искренние соболезнования", – написал Гладков в своем телеграм-канале.
Дежурные средства ПВО уничтожили за ночь 12 февраля три украинских беспилотника над территорией Белгородской области.
Между тем российские военные нанесли групповой ракетный удар по нескольким целям на Украине. В частности, были поражены цеха предприятий украинского ВПК, где собирались беспилотники и FPV-дроны. Кроме того, ВС РФ ударили по нескольким аэродромам Украины и складам с горюче-смазочными материалами.
Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ