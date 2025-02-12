Женщина погибла при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

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Женщина погибла после удара украинского дрона в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Беспилотник атаковал автомобиль в селе Мокрая Орловка. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

"Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе. От всех жителей области выражаю самые искренние соболезнования", – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Дежурные средства ПВО уничтожили за ночь 12 февраля три украинских беспилотника над территорией Белгородской области.

Между тем российские военные нанесли групповой ракетный удар по нескольким целям на Украине. В частности, были поражены цеха предприятий украинского ВПК, где собирались беспилотники и FPV-дроны. Кроме того, ВС РФ ударили по нескольким аэродромам Украины и складам с горюче-смазочными материалами.

