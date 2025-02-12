Медведев назвал удары по Киеву частью концепции "мира через силу"

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удары российской армии по Киеву в ночь на 12 февраля частью концепции "мира через силу". Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Российский политик отметил, что иногда данная концепция действительно работает и показывает настоящее, а не выдуманное соотношение сил. Однако Медведев, намекая на президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнул, что даже удары по Киеву не способны "очистить мозги" некоторым украинским гражданам.

"Для таких единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими. По совету президента США (Дональда Трампа. – Прим. ред.)", – заключил зампред Совбеза России.

До этого Медведев также назвал чушью предложение Киева по "обмену территориями".

Между тем Зеленский объяснил вторжение ВСУ в Курскую область принципом "мир благодаря силе". Украинский лидер заявил, что РФ нужно "бить на ее территории", назвав это "эффективным и справедливым".