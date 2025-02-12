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Предложения украинцев про "обмен территориями" – это чушь и единственный способ исцелиться – "снова почувствовать себя русскими". Об этом заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

"Хотя и такие действия (удары Вооруженных сил РФ по Киеву. – Прим. ред.) не способны полностью очистить мозги тем нелегитимным скоморохам, которые, дрожа от страха и наркотической абстиненции, несут на камеру чушь про обмен территориями. Для таких единственный способ исцелиться - снова почувствовать себя русскими. По совету президента США", – заявил политик.

Также Медведев прокомментировал удары Вооруженных сил России по Украине, назвав их частью концепции "мир через силу". Так зампред Совбеза РФ ответил на высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который объяснял вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область принципом "мир благодаря силе".

Кроме того, ранее Зеленский не исключил некий обмен территориями с Россией. Каких-либо подробностей украинский лидер не приводил. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже с иронией ответила Зеленскому, заявив, что украинских солдат без всякого обмена ждет "яма глубиной 1,5 метра".

