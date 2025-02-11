Фото: телеграм-канал МИД России

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала предложение президента Украины Владимира Зеленского об обмене территориями. Дипломат с иронией заявила, что солдат ВСУ под Курском без всякого обмена ждет яма глубиной 1,5 метра, передает Life.ru.

"В Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена – площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора. Подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении", – сказала представитель МИД РФ.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что значительная часть Украины хочет стать Россией и уже ею стала. Как отметил пресс-секретарь президента РФ, люди, несмотря на множество опасностей, стояли в очередях и голосовали на референдуме за вступление в состав России.

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина высказалась относительно возможных переговоров с Киевом. По ее мнению, с Украиной нельзя заключать никаких сделок, так как легитимность киевского режима основана на западных деньгах и поддержке.