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С Украиной нельзя заключать никаких сделок, так как легитимность Киева основана на западных деньгах и поддержке, заявила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина в беседе с RT.

Эксперт прокомментировала интерес президента США Дональда Трампа к редкоземельным ресурсам Украины. Еремина заметила, что некоторые предприятия и земли были перепроданы много раз "непонятно кому", поэтому в реальности трудно узнать настоящих владельцев.

"Там очень много игроков – частных компаний, транснациональных корпораций", – напомнила аналитик.

Она заметила, что требуется обязательно перепроверять все, что сейчас есть у Украины. Еремина считает, что Киев будет торговать всем, чем угодно, включая "целебный" воздух и чернозем, которого нет.

"Украина вся – это непонятный момент в отношении финансов. Такая бездонная бочка", – заявила политолог.

Специалист уверена, что украинцы готовы принять любые предложения, даже невыгодные для них, лишь бы им дали денег.

В свою очередь, радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на каирского исследователя экономики Ахмеда Аделя сообщила, что Украина с радостью согласилась на сделку с Трампом, потому что им нужно было отказаться от того, чего у них уже нет.

Исследователь уверен, что большинство месторождений находятся под контролем России. Обозреватель также расценил предложение американского лидера как попытку превратить Украину в колонию.

Ранее американский президент предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому отдать редкоземельные металлы и другие ресурсы в обмен на помощь США. Киев, по данным СМИ, расценил это предложение как хорошую новость, так как президент Штатов будет якобы более мотивирован помочь Киеву с учетом того, что запасы многих редкоземельных металлов сосредоточены на территории новых регионов РФ.

