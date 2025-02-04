Госдеп США сделал исключения из режима заморозки помощи другим странам

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Госдеп сделал масштабные исключения из режима приостановки США зарубежной помощи. Значительная часть таких программ уже возобновлена, заявил госсекретарь Марко Рубио.

"Мы заморозили иностранную помощь, чтобы мы могли провести обзор этих программ. Процесс исключения (из приостановки оказания помощи. – Прим. ред.) существует, чтобы мы могли провести обзор этих программ. Сегодня мы сделали здесь исключения для программ, которые в полной мере обоснованы", – приводит ТАСС слова Рубио.

Как подчеркнул госсекретарь США, исключения делаются для программ, которые "укрепляют безопасность Америки, делают ее сильнее".

Между тем на Украине готовы подписать соглашения с США в контексте заявления американского президента Дональда Трампа о том, что Вашингтон ожидает от Киева предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на Washington Post.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, в Киеве считают хорошей новостью интерес Трампа к ресурсам Украины. Как считает источник, президент США будет более мотивирован помочь Украине с учетом того, что запасы многих редкоземельных металлов сосредоточены на территории новых регионов России.

Как писали СМИ, возобновление поставок со стороны Штатов на Украину произошло в выходные дни. Причем анонимные источники заявляли, что администрация Трампа изначально рассматривала возможность полного прекращения поставок.

Позже республиканец предложил лидеру Украины Владимиру Зеленскому сделку, по которой Киев получит поддержку США за счет своих редкоземельных металлов и других ресурсов.

Таким решением Трамп хочет получить компенсацию за вложенные в Украину почти 300 миллиардов долларов. На фоне таких цифр он обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот не требовал от стран Европы увеличения финансирования поддержки Киева.