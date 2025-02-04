Песков назвал заявление Трампа о металлах предложением Киеву покупать помощь

Фото: 123RF/palinchak

Предложение президента США Дональда Трампа о поставках в страну редкоземельных металлов с Украины является предложением Киеву покупать помощь Штатов, а не готовностью Вашингтона оказывать ее на безвозмездной или иной основе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом официальный представитель Кремля указал, что лучше США вообще не оказывать помощь Киеву, поспособствовав таким образом завершению конфликта. Песков также подчеркнул, что американская сторона никогда не заявляла об остановке поставок вооружения.

Соединенные Штаты вновь начали снабжение Киева после кратковременной приостановки поставок в выходные дни, отмечали СМИ. Причем анонимные источники уточняли, что администрация Трампа изначально рассматривала возможность их полного прекращения.

Позже республиканец официально предложил лидеру Украины Владимиру Зеленскому сделку, по которой Киев получит поддержку США за счет своих редкоземельных металлов и других ресурсов.

Таким решением Трамп хочет получить компенсацию за вложенные в Украину почти 300 миллиардов долларов. На фоне таких цифр он обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот не требовал от стран Европы увеличения финансирования поддержки Киева. Трамп подчеркнул, что сейчас Вашингтон ведет переговоры с партнерами из Европы об "уравнивании" их вклада.

Комментируя требование Трампа к Украине, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что оно выглядит как проявление эгоизма и эгоцентризма. По его мнению, ресурсы нужно использовать для восстановления страны после завершения конфликта.