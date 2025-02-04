Reuters: США возобновили поставки оружия Украине

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США на короткое время приостановили поставки вооружений Украине, однако уже возобновили их в выходные дни. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает агентство Reuters.

"Поставки оружия из США на Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, прежде чем возобновиться в выходные", – говорится в публикации.

По информации двух источников, администрация президента США Дональда Трампа изначально рассматривала возможность полного прекращения поставок вооружений Украине.

Агентство отмечает, что в команде Трампа сейчас продолжаются споры относительно объемов передачи оружия Киеву.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявлял, что США не планируют объявлять о новых пакетах военной помощи Украине до ухода с поста президента страны Джо Байдена. Он уточнял, что оставшиеся средства перейдут новой администрации Трампа.